В ДНР заявили о гибели одного мирного жителя и ранении ещё 18 из-за обстрелов ВСУ 21 марта
- AP
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В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится об обстреле девяти населённых пунктов ДНР с начала текущих суток.
«В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, 18 получили ранения», — заявили в Народной милиции.
В результате обстрелов повреждено 14 жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства.
Ранее в ДНР сообщили о ранениях 28 мирных жителей и двух журналистов из КНР.