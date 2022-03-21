В ДНР заявили о гибели одного мирного жителя и ранении ещё 18 из-за обстрелов ВСУ 21 марта

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В Народной милиции ДНР заявили о гибели одного мирного жителя и ранении ещё 18 в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины 21 марта.
В ДНР заявили о гибели одного мирного жителя и ранении ещё 18 из-за обстрелов ВСУ 21 марта
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится об обстреле девяти населённых пунктов ДНР с начала текущих суток.

«В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, 18 получили ранения», — заявили в Народной милиции.

В результате обстрелов повреждено 14 жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства.

Ранее в ДНР сообщили о ранениях 28 мирных жителей и двух журналистов из КНР.

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