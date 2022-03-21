Минобороны России назвало пропагандистским враньём заявления Киева о потерях российских ВС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал пропагандистским враньём заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы реальных потерях российских вооружённых сил в ходе спецоперации.

Конашенков заявил, что никому не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма ВС России.

«Все распространяемые господином Подоляком якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооружённых сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём», — сказал он.

Также Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска с помощью высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и базу хранения их боеприпасов в неработающем ТЦ на окраине Киева.