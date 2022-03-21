Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по батарее РСЗО на окраине Киева
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По его словам, в районе Виноградарь на окраине Киева украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военным.
По информации Минобороны, украинские подразделения использовали площади расположенного рядом ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.
Российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции украинских РСЗО и раскрыла расположение склада с боеприпасами.
Отмечается, что на видеокадрах объективного контроля видно въезжающую в ТЦ украинскую установку залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.
«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», — заявили в Минобороны.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения центра подготовки разведчиков в Житомирской области.