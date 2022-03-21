Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по батарее РСЗО на окраине Киева

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска с помощью высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, располагавшиеся в неработающем ТЦ на окраине Киева.

По его словам, в районе Виноградарь на окраине Киева украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военным.

По информации Минобороны, украинские подразделения использовали площади расположенного рядом ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.

Российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции украинских РСЗО и раскрыла расположение склада с боеприпасами.

Отмечается, что на видеокадрах объективного контроля видно въезжающую в ТЦ украинскую установку залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», — заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения центра подготовки разведчиков в Житомирской области.