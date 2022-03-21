Минобороны России: высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины

Российские военные на Украине применяют высокоточное оружие для ударов по военной инфраструктуре, но ни в коем случае не по гражданским объектам. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российская армия действительно использует крылатые ракеты.

«Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что применение ракет «в высшей степени эффективно».

20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

Также 13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.