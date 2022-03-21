Подразделения ДНР уничтожили до 50 боевиков под Новомихайловкой

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики в рамках наступления в направлении Новомихайловки уничтожили за ночь до 50 боевиков, заявили в Минобороны России.
Подразделения ДНР уничтожили до 50 боевиков под Новомихайловкой
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости», — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно о захвате российскими военными заглублённого командного пункта ВСУ в Николаевке под Киевом.

Свыше 60 украинских военных, из которых больше половины — старшие офицеры ВСУ, добровольно сдались в плен.

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