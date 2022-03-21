Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 400 человек, включая 89 детей

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За минувшие сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 400 человек, в том числе 89 детей, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 400 человек, включая 89 детей
  • РИА Новости

«За минувшие сутки, с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 466 человек, включая 89 детей», — говорится в заявлении.

Люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

Ранее Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта на восточном и западном направлениях.

Россия также пригласила представителей ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн. 

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