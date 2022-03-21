Молдавия частично открыла воздушное пространство для гражданской авиации

Молдавия объявила об открытии части воздушного пространства страны для гражданской авиации с 21 марта.

«С 12:00 (13:00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки», — приводит сообщение Управления гражданской авиации республики ТАСС.

В ведомстве отметили, что с учётом закрытия неба над Украиной, полёты в северном, южном и восточном направлениях будут выполняться через территорию Румынии.

4 марта запрет на полёты над Молдавией продлили до окончания режима чрезвычайного положения.

Парламент Молдавии 24 февраля ввёл режим ЧП на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности страны.