Молдавия частично открыла воздушное пространство для гражданской авиации

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Молдавия объявила об открытии части воздушного пространства страны для гражданской авиации с 21 марта.
Молдавия частично открыла воздушное пространство для гражданской авиации
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Мирослав Ротарь

«С 12:00 (13:00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки», — приводит сообщение Управления гражданской авиации республики ТАСС.

В ведомстве отметили, что с учётом закрытия неба над Украиной, полёты в северном, южном и восточном направлениях будут выполняться через территорию Румынии.

4 марта запрет на полёты над Молдавией продлили до окончания режима чрезвычайного положения.

Парламент Молдавии 24 февраля ввёл режим ЧП на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности страны.

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