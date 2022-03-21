Российские военные привезли в украинский город Балаклея около 8 тонн гумпомощи

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Российские военнослужащие привезли в город Балаклея Харьковской области порядка 8 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Груз включает в себя детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, воду.

Местные жители поблагодарили российских военных за помощь.

Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, поэтому приобрести продукты самостоятельно не могут.

Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия доставила в республики Донбасса и на Украину более 3,7 тыс. т гуманитарных грузов в целях помощи мирным жителям.

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