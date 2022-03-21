В Минобороны России настаивают на ответе Киева по гумкоридорам из Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия настаивает на письменном ответе Киева до 5:00 21 марта на предложения по спасению мирного населения Мариуполя.

«Настаиваем на официальном письменном ответе украинской стороны до 5 утра завтра, то есть 21 марта», — сказал он.

Ранее Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 мск 21 марта на Восточном и Западном направлениях.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя.

По словам Мизинцева, в Мариуполе наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация и террор со стороны украинских силовиков.