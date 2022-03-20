Глава СК поручил проверить инцидент со снятием российского флага с посольства в Эстонии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с инцидентом со снятием российского флага с посольства в эстонском городе Тарту.
Глава СК поручил проверить инцидент со снятием российского флага с посольства в Эстонии
  • AFP
  • © RAIGO PAJULA

Ранее посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в Тарту.

«В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК России (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента.

Эстонские правоохранительные органы проведут проверку по факту инцидента.

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