Глава СК поручил проверить инцидент со снятием российского флага с посольства в Эстонии
- AFP
- © RAIGO PAJULA
Ранее посольство России в Таллине заявило, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии дипмиссии в Тарту.
«В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК России (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента.
Эстонские правоохранительные органы проведут проверку по факту инцидента.