ВСУ обстреляли окраины Донецка из крупнокалиберного вооружения

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Украинские военные открыли огонь по окраинам Донецка из крупнокалиберного вооружения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ обстреляли окраины Донецка из крупнокалиберного вооружения
  • РИА Новости

Согласно данным, опубликованным СЦКК, три мины калибра 120 мм ВСУ выпустили по району шахты «Трудовская», ещё семь калибра 120 и 120 мм — по Петровскому району Донецка.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об обстреле школы в Рубежном украинскими войсками во время эвакуации людей.

Уточняется, что мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего были благополучно вывезены в пункт приёма беженцев города Старобельска.

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