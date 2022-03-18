Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ход спецоперации на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооружённых сил России на Украине», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.

18 марта Путин провёл переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе переговоров он заявил о стремлении киевского режима затянуть мирные переговоры.

Президент также добавил, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.