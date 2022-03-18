Украинские войска обстреляли посёлок Фрунзе в ЛНР из тяжёлого вооружения

Украинские военные обстреляли посёлок Фрунзе Луганской Народной Республики с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по направлению... н. п. Нижнее — Фрунзе: артиллерийское орудие 122 мм (десять снарядов)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили почти 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.

Российские вооружённые силы, продолжая наступление в ходе спецоперации на Украине, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское и Пречистовка.