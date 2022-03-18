В ЛНР сообщили о пяти обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по пяти населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов в населённом пункте Первомайск были повреждены шесть домов, детский сад и котельная.
Без отопления остались 45 домов города.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили почти 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.
Российские вооружённые силы, продолжая наступление в ходе спецоперации на Украине, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское и Пречистовка.