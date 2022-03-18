Постпред Китая при ООН: КНР поддерживает любые варианты улучшения гумситуации на Украине

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Власти КНР приветствуют любые предложения по улучшению гуманитарной ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности.

«Мы приветствуем любую инициативу или предложение от любой стороны, которая поможет смягчить и разрешить гуманитарный кризис на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Цзюнь также выразил надежду, что «Совбез ООН сможет объединиться по гуманитарному вопросу и продемонстрировать конструктивное отношение».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что оценки западных стран по гуманитарной ситуации на Украине основаны на дезинформации.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.

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