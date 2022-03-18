Небензя: Россия в ходе спецоперации создаёт все условия для оказания помощи населению

Россия создаёт все необходимые условия для оказания гуманитарной помощи населению освобождённых территорий Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На освобождённых территориях нами создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа желающих к гуманитарной помощи, которая в ряде мест остаётся фактически единственной возможностью выжить», — заявил Небензя, его слова приводит ТАСС.

Он также рассказал, что мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного комитета Красного Креста

«Такие факты нами достоверно установлены в городах Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубне, Владимире-Волынском и Львове», — уточнил Небензя.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о доставке на Украину почти 3,2 тыс. т гуманитарного груза из России в целях помощи жителям Украины.

По его словам, было организовано 385 гуманитарных акций.