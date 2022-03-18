Небензя: Россия в ходе спецоперации создаёт все условия для оказания помощи населению
«На освобождённых территориях нами создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа желающих к гуманитарной помощи, которая в ряде мест остаётся фактически единственной возможностью выжить», — заявил Небензя, его слова приводит ТАСС.
Он также рассказал, что мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного комитета Красного Креста
«Такие факты нами достоверно установлены в городах Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубне, Владимире-Волынском и Львове», — уточнил Небензя.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о доставке на Украину почти 3,2 тыс. т гуманитарного груза из России в целях помощи жителям Украины.
По его словам, было организовано 385 гуманитарных акций.