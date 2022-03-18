Небензя назвал раздачу оружия Киевом возможной причиной обстрела очереди в Чернигове
«Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это всё, скорее всего, последствия бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине», — приводит слова Небензи РИА Новости.
Он отметил, что за время спецоперации населению страны было бесконтрольно выдано около 25 тыс. единиц автоматического оружия.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о «расстреле мирных жителей» в Чернигове.
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, все подразделения российских вооружённых сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, никаких наступательных действий на город не ведут.