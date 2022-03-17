Депутат Кастюкевич: в Херсоне функционируют все службы

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Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал об обстановке в Херсоне.

«Город не разрушен, и в городе функционируют абсолютно все службы: ходят троллейбусы, работает скорая помощь. Чистенько даже: дворники убираются», — отметил он.

Он отметил, что в целях безопасности там, где установлены блок-посты, он вместе с коллегами передвигается на «Тиграх».

«Со всеми ведём себя вежливо. Вчера заходил в магазин, стоял и смотрел... пустые полки или нет. И на покупательную способность людей. Допустим, продаётся мясо — свинина. Стоит 22 гривны, увидел. Посмотрел: вроде один к четырём. Думаю: «О, как дёшево!» А увидел, что это стоит 100 г. То есть мясо продают по граммам... Зачастую пенсионеры заходят в магазин с пустой сумкой и выходят с пустой сумкой», — добавил Кастюкевич.

16 марта глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о наращивании экономических отношений региона с Херсонской областью.

Также он заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.

Как стало известно RT, новые власти Херсонской области выступили за налаживание добрососедских отношений с Россией, в том числе торгово-экономических и социально-культурных связей.

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