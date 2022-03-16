Министр юстиции ДНР посетил Волноваху

Министр юстиции Донецкой Народной Республики Юрий Сироватко в составе делегации ведомства прибыл во взятый под контроль российской армии город Волноваха.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста ДНР.

В ходе поездки были осмотрены здания структурных подразделений Минюста Украины.

Помещения были разрушены прямыми попаданиями снарядов. Во время обследования в одном из зданий были обнаружены архивы украинской службы, что может иметь большую ценность.

После восстановления в них планируется разместить подразделения Министерства юстиции ДНР.

«К сожалению, сейчас здание юстиции в непригодном состоянии, но после разминирования и обследования мы его восстановим. К большому счастью, всё, что нам нужно для работы, сохранилось. Все архивы, документы исполнительной службы. Наша задача — в кратчайшие сроки наладить полноценную работу всех подразделений Минюста ДНР», — заявил Сироватко.

Также министр пообщался с бывшими сотрудниками подразделений Минюста Украины. Они выразили желание продолжить свою трудовую деятельность в ДНР.