Мединский назвал взаимные санкционные претензии ключевой темой на переговорах с Украиной

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Тема взаимных санкционных претензий является одной из ключевых в каждом переговорном раунде России и Украины. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
Мединский назвал взаимные санкционные претензии ключевой темой на переговорах с Украиной
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

«Безусловно, санкционные претензии России и Украины, и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями... являются одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании», — заявил Мединский.

По его словам, антироссийские санкции «напоминают уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России».

Ранее Мединский заявил, что цель России на переговорах с Киевом не менялась — Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, нужна «договорённость на поколения».

Кроме того, он объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.

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