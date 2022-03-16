Мединский назвал взаимные санкционные претензии ключевой темой на переговорах с Украиной
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«Безусловно, санкционные претензии России и Украины, и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями... являются одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании», — заявил Мединский.
По его словам, антироссийские санкции «напоминают уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России».
Ранее Мединский заявил, что цель России на переговорах с Киевом не менялась — Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, нужна «договорённость на поколения».
Кроме того, он объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.