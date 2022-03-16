Мединский заявил о прогрессе на переговорах России и Украины по ряду позиций
Россия и Украина на переговорах достигли определённого прогресса по ряду позиций, но не по всем, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
- AFP
- © Maxim GUCHEK / BELTA
«Есть определённый прогресс по ряду позиций, но не по всем», — сказал Мединский.
Он отметил, что позиции сторон определены, они достаточно чёткие.
Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.
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