Мединский заявил о прогрессе на переговорах России и Украины по ряду позиций

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Россия и Украина на переговорах достигли определённого прогресса по ряду позиций, но не по всем, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
Мединский заявил о прогрессе на переговорах России и Украины по ряду позиций
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

«Есть определённый прогресс по ряду позиций, но не по всем», — сказал Мединский.

Он отметил, что позиции сторон определены, они достаточно чёткие.

Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.

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