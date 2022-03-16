Шмыгаль: Зеленский обсудил с властями Польши, Чехии и Словении санкции против России

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Киеве с премьерами Польши, Чехии и Словении обсудил вопрос санкций в отношении России.

«Во время сегодняшней встречи мы с коллегами обговорили ряд вопросов, в частности это были вопросы продолжения и усиления санкционной политики, это были вопросы гуманитарной помощи нашей стране и нашим людям... Мы также обговорили сегодня и вопросы поддержки Украины в будущем», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля на брифинге.

Другой темой переговоров стало возможное членство Украины в ЕС.

Ранее стало известно, что Зеленский в Киеве провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.

Стороны обсудили вопросы вооружения и эвакуации.