Шмыгаль: Зеленский обсудил с властями Польши, Чехии и Словении санкции против России
«Во время сегодняшней встречи мы с коллегами обговорили ряд вопросов, в частности это были вопросы продолжения и усиления санкционной политики, это были вопросы гуманитарной помощи нашей стране и нашим людям... Мы также обговорили сегодня и вопросы поддержки Украины в будущем», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля на брифинге.
Другой темой переговоров стало возможное членство Украины в ЕС.
Ранее стало известно, что Зеленский в Киеве провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.
Стороны обсудили вопросы вооружения и эвакуации.