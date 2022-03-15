В ДНР сообщили о ранении 85-летней жительницы посёлка шахты «Трудовская»

Короткая ссылка
В результате обстрела ДНР со стороны украинских военных ранение получила мирная жительница 1937 года рождения.

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ посёлка шахты «Трудовская» по адресу: ул. Красная Звезда, 11», — говорится в сообщении ДНР в СЦКК.

Ранее стало известно об обстреле украинскими войсками Макеевки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ракета была сбита средствами ПВО.

На данный момент сообщается о четырёх пострадавших. Двое из них — дети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить