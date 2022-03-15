В ДНР сообщили о ранении 85-летней жительницы посёлка шахты «Трудовская»

В результате обстрела ДНР со стороны украинских военных ранение получила мирная жительница 1937 года рождения.

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ посёлка шахты «Трудовская» по адресу: ул. Красная Звезда, 11», — говорится в сообщении ДНР в СЦКК.

Ранее стало известно об обстреле украинскими войсками Макеевки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ракета была сбита средствами ПВО.

На данный момент сообщается о четырёх пострадавших. Двое из них — дети.