Второй тур парламентских выборов в Абхазии состоится 26 марта

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В Абхазии второй тур выборов в парламент состоится 26 марта, заявили в ЦИК республики.
Второй тур парламентских выборов в Абхазии состоится 26 марта
  • РИА Новости
  • © Томас Тхайцук

«Повторное голосование по выборам депутатов Народного собрания — парламента Республики Абхазия... назначено на 26 марта 2022 года», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ЦИК республики, в округе №18 назначили повторные выборы на 14 мая, так как там не избрали ни одного из кандидатов.

12 марта в 08:00 мск избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в 35 округах республики.

Общая явка избирателей составила 51,2%.

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