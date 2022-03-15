Пасечник вручил награды «Герой ЛНР» военнослужащим Народной милиции республики

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Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил раненным во время российской спецоперации по демилитаризации на Украине военнослужащим республики награды «Герой ЛНР».
Пасечник вручил награды «Герой ЛНР» военнослужащим Народной милиции республики
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Спасибо вам большое за ваш ратный труд. Вы настоящие герои. К сожалению, на войне бывает так, будем вместе решать эти проблемы, будем делать по максимуму всё для того, чтобы оказать вам помощь, поставить на ноги», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Глава республики наградил медалями «За отвагу» младшего сержанта Ивана Пискунова и рядового Владимира Саенко.

Ранее Пасечник заявил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.

Подразделениям ЛНР, по словам главы республики, предстоит освободить серьёзный укрепрайон — Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.

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