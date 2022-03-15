Пасечник вручил награды «Герой ЛНР» военнослужащим Народной милиции республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил раненным во время российской спецоперации по демилитаризации на Украине военнослужащим республики награды «Герой ЛНР».

«Спасибо вам большое за ваш ратный труд. Вы настоящие герои. К сожалению, на войне бывает так, будем вместе решать эти проблемы, будем делать по максимуму всё для того, чтобы оказать вам помощь, поставить на ноги», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Глава республики наградил медалями «За отвагу» младшего сержанта Ивана Пискунова и рядового Владимира Саенко.

Ранее Пасечник заявил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.

Подразделениям ЛНР, по словам главы республики, предстоит освободить серьёзный укрепрайон — Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.