За минувшие сутки ВС России эвакуировали из опасных зон ряда районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик более 11 тыс. человек, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 11 372 человека, из них — 1873 ребёнка», — сказал он.

Кроме того, за сутки российским военным удалось организовать гумкоридоры и вывезти в житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях 36 721 человека.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине эвакуировали 258 791 гражданина, 56 180 из которых — дети.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что единственная угроза для украинцев исходит от вооружённых националистов.

Он уточнил, что они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения.