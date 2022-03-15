Член ОП Данюк объяснил слова Зеленского о невозможности членства Украины в НАТО
Данюк предположил, что подобное заявление свидетельствует о том, что украинский лидер готов в доктринальных документах Украины, в том числе и в Конституции, убрать тезис о том, что страна станет частью НАТО.
«Это означает признание реальности со стороны Зеленского. Я уверен, чем лучше будут наши позиции в рамках военной операции на территории Украины, тем всё больше мы будем слышать, наконец-то, заявлений Зеленского, которые не оторваны от реальности», — подчеркнул эксперт.
Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в состав НАТО.