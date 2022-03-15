Юрист Капштык прокомментировал план Киева по национализации вагонов из России

Юрист, медиатор Юрий Капштык назвал шагом в никуда планы «Укрзалізниці» по национализации российских железнодорожных вагонов.

«Вагоны, вероятно, были переданы по лизинговой схеме, но, так как платить не хочется, Украина решила применить «дешёвый политический пиар», — сказал он.

По мнению юриста, соответствующие шаги со стороны Киева могут быть попыткой избежать кредиторских обязательств, так как вагоны взяли в лизинг, но платить Украине «либо не хочется, либо нечем».

В заключении Капштык пришёл к выводу, что национализировать такие вагоны нельзя и в конечном итоге они всё равно будут возвращены.

Ранее ТСН со ссылкой на заявление и. о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Александра Камышина сообщило, что компания начинает процедуру национализации российских вагонов, находящихся на Украине.