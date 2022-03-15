Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Белоруссии украинской ракетой «Точка-У»
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Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с руководящим составом органов госбезопасности республики.
По его словам, «очередной пуск на территорию Белоруссии» произошёл «буквально два дня тому назад».
«Удар по нашей территории ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — цитирует президента Белоруссии БЕЛТА.
Ранее Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию.
По его словам, он привёз с собой в российскую столицу карту и намерен показать, откуда «на Белоруссию готовилось нападение».
4 марта стало известно, что Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны.