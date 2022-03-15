В ДНР заявили, что украинские войска удерживают в заложниках в Славянске 17 детей

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что к ним обратились жители освобождённых населённых пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка. По их словам, 20 февраля 2022 года на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены 17 детей.

РИА Новости

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«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чём они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14:00 по киевскому времени», — говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. В ДНР потребовали немедленного возвращения детей домой к родителям.