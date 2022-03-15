Премьеры Польши, Чехии и Словении пересекли украинскую границу и едут в Киев

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Пётр Фиала и Янез Янша на поезде пересекли польско-украинскую границу, они направляются в Киев.

Об этом заявил журналистам руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«Поезд, в котором находятся премьер Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, около часа назад пересёк польско-украинскую границу. Делегация едет в Киев, где сегодня пройдут встречи с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем», — сказал Дворчик, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что визит готовился много дней, но держался в секрете.

Как сообщалось ранее, цель визита — «подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины».