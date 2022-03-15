Премьеры Польши, Чехии и Словении пересекли украинскую границу и едут в Киев

Короткая ссылка
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Пётр Фиала и Янез Янша на поезде пересекли польско-украинскую границу, они направляются в Киев.
Премьеры Польши, Чехии и Словении пересекли украинскую границу и едут в Киев
  • Gettyimages.ru
  • © Arthur Zych / EyeEm

Об этом заявил журналистам руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«Поезд, в котором находятся премьер Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, около часа назад пересёк польско-украинскую границу. Делегация едет в Киев, где сегодня пройдут встречи с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем», — сказал Дворчик, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что визит готовился много дней, но держался в секрете.

Как сообщалось ранее, цель визита — «подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить