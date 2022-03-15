МВД Украины: власти страны выдали населению десятки тысяч автоматов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что власти страны уже выдали населению десятки тысяч автоматов и процесс раздачи оружия продолжается.

«Каждый гражданин Украины может обратиться в управление полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин, и получить соответствующее оружие. Речь идёт в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране», — цитирует его «Укринформ».

Монастырский призвал граждан, которые хотят получить оружие, обращаться в подразделения полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из-под стражи ряда украинских заключённых «с боевым опытом».