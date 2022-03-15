Посол Антонов: единственная угроза для украинцев исходит от вооружённых националистов

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Единственная угроза для украинцев исходит от вооружённых националистов. Такое мнение выразил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ещё раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры», — отметил Антонов.

По его словам, в настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооружённых формирований украинских националистов.

Посол уточнил, что они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

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