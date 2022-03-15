Посол России в США: западные СМИ навязывают однобокое видение событий на Украине

Посол России в США Анатоли Антонов заявил, что западные СМИ навязывают своей аудитории однобокое видение событий на Украине.

«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине», — заявил Антонов.

По его словам, «публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором».

Посол подчеркнул, что сегодня американские телеканалы не показали ни одного репортажа о падении в центре Донецка фрагментов ракеты «Точки-У», запущенной украинскими войсками.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада развернули против России «беспрецедентную по степени агрессивности» информационную войну.