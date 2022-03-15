Посол России в США: западные СМИ навязывают однобокое видение событий на Украине
«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине», — заявил Антонов.
По его словам, «публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором».
Посол подчеркнул, что сегодня американские телеканалы не показали ни одного репортажа о падении в центре Донецка фрагментов ракеты «Точки-У», запущенной украинскими войсками.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.
По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада развернули против России «беспрецедентную по степени агрессивности» информационную войну.