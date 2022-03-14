Замкомандира разведроты ВС России Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине
14 марта 2022

Замкомандира разведроты ВС России Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине

14 марта 2022 | 10:54

Бастрыкин поручил расследовать диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе

14 марта 2022 | 10:47

Замкомандира разведроты ВС России Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине

10 марта 2022 | 19:50

МО России: США платили украинским учёным за разработку биологического оружия до $5 в час

09 марта 2022 | 16:44

Сотрудники СК навестили приехавших из Донбасса детей-сирот

08 марта 2022 | 13:39

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сотрудников Генпрокуратуры Украины

08 марта 2022 | 12:24

Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Дублине

08 марта 2022 | 11:49

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели жителя ЛНР

08 марта 2022 | 11:11

Бастрыкин поручил СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР и ЛНР

07 марта 2022 | 17:28

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение на здание Россотрудничества в Париже

07 марта 2022 | 09:59

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

Заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров погиб в бою на Украине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции наш товарищ… Дудоров Георгий Александрович», — сообщает СК.

6 марта 2022 года колонна роты Дудорова попала под артиллерийский удар с украинской стороны. 

«Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения», — уточняют в ведомстве.

Георгий Дудоров — выпускник кадетского корпуса Следственного комитета.