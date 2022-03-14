Замкомандира разведроты ВС России Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине

14 марта 2022
14 марта 2022 | 10:54
14 марта 2022 | 10:47
10 марта 2022 | 19:50
09 марта 2022 | 16:44
08 марта 2022 | 13:39
08 марта 2022 | 12:24
08 марта 2022 | 11:49
08 марта 2022 | 11:11
07 марта 2022 | 17:28
07 марта 2022 | 09:59
Заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров погиб в бою на Украине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции наш товарищ… Дудоров Георгий Александрович», — сообщает СК.
6 марта 2022 года колонна роты Дудорова попала под артиллерийский удар с украинской стороны.
«Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения», — уточняют в ведомстве.
Георгий Дудоров — выпускник кадетского корпуса Следственного комитета.