Замкомандира разведроты ВС России Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине

Заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров погиб в бою на Украине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции наш товарищ… Дудоров Георгий Александрович», — сообщает СК.

6 марта 2022 года колонна роты Дудорова попала под артиллерийский удар с украинской стороны.

«Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения», — уточняют в ведомстве.

Георгий Дудоров — выпускник кадетского корпуса Следственного комитета.