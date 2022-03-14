В МАГАТЭ подтвердили возобновление подачи электричества на Чернобыльскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что украинским специалистам удалось возобновить внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции.

«Гендиректор (МАГАТЭ Рафаэль Гросси. — RT) получил сообщение главы украинской атомной энергетической компании «Энергоатом» Петра Котина, который проинформировал его, что специалисты отремонтировали одну из двух повреждённых линий и теперь смогут поставлять необходимую внешнюю электроэнергию на АЭС, где расположены различные объекты с радиоактивными отходами после аварии 1986 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что Чернобыльская АЭС продолжает работать на резервных дизельных генераторах.

14 марта станцию вновь подключат к украинской электросети.

Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.