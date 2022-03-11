Украина согласовала два из десяти предложенных Россией гуманитарных маршрутов

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона согласовала два из десяти предложенных российской стороной гуманитарных коридоров: из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

«Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два — на Киевском и Мариупольском направлениях. При этом в очередной раз — цинично по отношению к своему собственному народу — ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию», — рассказал Мизинцев.

По его словам, киевские власти дополнительно предложили ещё четыре маршрута: из городов Изюма, Энергодара, Волновахи и на Житомирском направлении.

«В гуманных целях мы согласились и с ними», — отметил Мизинцев.

Ране сообщалось, что российская сторона с 10:00 мск 11 марта открыла гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.