Украина согласовала два из десяти предложенных Россией гуманитарных маршрутов

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона согласовала два из десяти предложенных российской стороной гуманитарных коридоров: из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
Украина согласовала два из десяти предложенных Россией гуманитарных маршрутов
  • РИА Новости

«Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два — на Киевском и Мариупольском направлениях. При этом в очередной раз — цинично по отношению к своему собственному народу — ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию», — рассказал Мизинцев.

По его словам, киевские власти дополнительно предложили ещё четыре маршрута: из городов Изюма, Энергодара, Волновахи и на Житомирском направлении.

«В гуманных целях мы согласились и с ними», — отметил Мизинцев.

Ране сообщалось, что российская сторона с 10:00 мск 11 марта открыла гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

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