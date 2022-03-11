Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе.

«Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры», — добавили в российском военном ведомстве.

Ранее Шойгу обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию на Украине.