Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдержать западные санкции «назло врагам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкции, введённые против неё, «назло врагам».

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ещё как выдержим. Назло врагам», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, удастся ли России и Белоруссии выдержать санкции.

Ранее в ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию.