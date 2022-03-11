Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдержать западные санкции «назло врагам»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкции, введённые против неё, «назло врагам».
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдержать западные санкции «назло врагам»
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ещё как выдержим. Назло врагам», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, удастся ли России и Белоруссии выдержать санкции.

Ранее в ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию.

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