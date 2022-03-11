Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдержать западные санкции «назло врагам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкции, введённые против неё, «назло врагам».
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Ещё как выдержим. Назло врагам», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, удастся ли России и Белоруссии выдержать санкции.
Ранее в ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию.
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