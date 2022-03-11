ZN.ua: условия Москвы на переговорах с Киевом включают отмену ущемления русского языка
Отмечается, что другими требованиями российской стороны являются нейтральный статус Украины, признание принадлежности Крыма России и независимости ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
По сообщению издания, пять из шести требований требуется закрепить в Конституции Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.
7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.
Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.