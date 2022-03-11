ZN.ua: условия Москвы на переговорах с Киевом включают отмену ущемления русского языка

Одним из шести требований условий России на переговорах является признание русского языка в качестве второго государственного на Украине и отмену его ущемления в стране. Об этом информирует ZN.ua со ссылкой на источник.

Отмечается, что другими требованиями российской стороны являются нейтральный статус Украины, признание принадлежности Крыма России и независимости ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

По сообщению издания, пять из шести требований требуется закрепить в Конституции Украины.

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