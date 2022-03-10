ВС России будут проверять гуманитарные колонны для исключения сбора данных

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Россия ужесточит порядок пропуска гуманитарных колонн на Украине, чтобы не позволить сотрудникам СБУ собирать разведданные о расположении подразделений российской армии: колонны будут пропускаться по спискам должностных лиц и с проверками на наличие средств связи.

Об этом заявили в российском штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«В дальнейшем гуманитарные колонны будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей — номер водительского удостоверения с указанием разрешённых категорий транспортных средств», — заявило ведомство.

Для устранения провокаций этот порядок становится обязательным, подчеркнули там.

«Каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации. Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены. В случае обнаружения таковых они подлежат изъятию», — заявил штаб.

Как стало известно ранее, украинская сторона заменила некоторых водителей автобусов гуманитарных колонн на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии.

Их попытка передать данные была пресечена.

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