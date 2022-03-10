Украинская сторона заменила некоторых водителей гуманитарных колонн на сотрудников СБУ
«Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено — при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооружённых сил России», — сказали в ведомстве.
Из городов Энергодар и Сумы эти лица пытались передать данные, однако попытка была пресечена.
Данные факты в штабе назвали недопустимыми.