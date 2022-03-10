Украинская сторона заменила некоторых водителей гуманитарных колонн на сотрудников СБУ

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Украинская сторона заменила некоторых водителей автобусов гуманитарных колонн на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии. Их попытка передать данные была пресечена, сообщили в координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено — при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооружённых сил России», — сказали в ведомстве.

Из городов Энергодар и Сумы эти лица пытались передать данные, однако попытка была пресечена.

Данные факты в штабе назвали недопустимыми.

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