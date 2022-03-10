Страны G7 призвали Россию оставить все атомные объекты на Украине под контролем Киева

Министры энергетики стран G7 призвали Россию отказаться от боевых действий вблизи ядерных объектов на Украине.

«Мы призываем Россию прекратить любое применение силы в отношении или вблизи украинских атомных объектов», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, это «создаёт долгосрочную опасность за пределами Украины».

Главы Минэнерго стран G7 призвали «обеспечить то, чтобы все ядерные объекты на Украине оставались под полным контролем украинского правительства».

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

9 марта МАГАТЭ заявило, что не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.