Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что с начала спецоперации было уничтожено 2998 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Всего за время операции уничтожено 2998 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, российские военные ликвидировали 98 самолётов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в российском Минобороны заявили о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.