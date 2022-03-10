Президент ЮАР в разговоре с Путиным поддержал дипломатические усилия в ситуации с Украиной

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал политико-дипломатические усилия в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин проинформировал Рамапосу о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса.

Также российский президент рассказал о ситуации на переговорах с представителями украинских властей.

«Президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям», — заявили в Кремле.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Украины.