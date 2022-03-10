Президент ЮАР в разговоре с Путиным поддержал дипломатические усилия в ситуации с Украиной

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал политико-дипломатические усилия в ситуации с Украиной.
Президент ЮАР в разговоре с Путиным поддержал дипломатические усилия в ситуации с Украиной
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин проинформировал Рамапосу о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса.

Также российский президент рассказал о ситуации на переговорах с представителями украинских властей.

«Президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям», — заявили в Кремле.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Украины.

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