В ЛНР сообщили о шести обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки

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Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В результате обстрелов в населённом пункте Голубовское повреждена линия электропередач и обесточены посёлки Донецкий и Голубовское.

В населённом пункте Первомайск ранена мирная жительница, повреждён газопровод.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обнаружения в ЛНР в подвале жилого дома тела мужчины с признаками насильственной смерти.

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