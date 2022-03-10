В ЛНР сообщили о шести обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки

Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram. В результате обстрелов в населённом пункте Голубовское повреждена линия электропередач и обесточены посёлки Донецкий и Голубовское. В населённом пункте Первомайск ранена мирная жительница, повреждён газопровод. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обнаружения в ЛНР в подвале жилого дома тела мужчины с признаками насильственной смерти.