Украинский военный: власти Изюма под Харьковом не оповещали население о гумкоридоре

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Власти города Изюма в Харьковской области не оповестили население о действующем гуманитарном коридоре для эвакуации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на добровольно сложившего оружие украинского военного.

По его словам, о зелёном коридоре в Изюме он узнал от российских солдат, когда уже попал в плен.

«Оказывается, был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюма. Но нам это преподнесли как: российские войска просят для себя зелёный коридор, чтобы уйти», — рассказал военный.

Он добавил, что эта информация не доводилась до населения.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 9 марта хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.

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