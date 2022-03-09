Глава МИД Италии призвал к перемирию на Украине для эвакуации мирного населения

Италия призывает к согласованию на Украине перемирия продолжительностью в два-три дня для эвакуации мирных жителей. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

«Повторю: требуется провести переговоры для согласования гуманитарного перемирия, при котором должны реально работать гуманитарные коридоры», — написал министр в Facebook.

По его словам, «требуется перемирие в 48—72 часа, чтобы украинские граждане получили возможность выехать из страны».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 9 марта хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.

Также в Минобороны заявили, что Россия с начала спецоперации на Украине эвакуировала более 179 тыс. человек.