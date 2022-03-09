Псаки: Пентагон обсуждает с Украиной логистические сложности передачи Польшей самолётов

Американские военные обсуждают с Украиной и НАТО, как доставить самолёты из Польши, чтобы это не привело к эскалации. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Логистический вопрос в том, как доставить самолёты в Польшу путём, который не приведёт к эскалации. Такие обсуждения происходят между представителями на военном уровне», — цитирует РИА Новости Псаки.

По её словам, представители Пентагона и НАТО обсуждают с Украиной логистические вопросы в контексте намерения Польши.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.