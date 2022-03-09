В ООН заявили, что не могут подтвердить информацию о биолабораториях США на Украине

ООН не обладает информацией, которая подтверждала бы сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей территории. Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«На данный момент у нас нет информации, которая подтверждала бы эти сообщения или обвинения по поводу лабораторий такого типа», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, сотрудники ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они «не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая не соответствовала бы их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию».

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

В российском МИД отметили, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвали это инструментом прямой угрозы России.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.